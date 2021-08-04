«Зениту» предложили услуги Хамеса Родригеса

Полузащитник английского «Эвертона» и сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Зените», сообщает RT, ссылаясь на Caracol Radio.

По информации источника, агент 30-летнего футболиста Жорже Мендеш ищет своему клиенту новую команду. Услуги Хамеса помимо «Зенита» предложены «ПСЖ», «Милану», «Роме», «Атлетико», «Севилье» и «Аяксу».

Контракт полузащитника с «Эвертоном» заканчивается через год, он выступает за команду с прошлого сентября, за это время Хамес забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи в 23 матчах.