Испанская бригада арбитров, которая должна была судить матч «Спартака» в ЛЧ, заменена из-за COVID-19

УЕФА объяснил замену арбитров первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».

Напомним, что испанскую бригаду дель Серро Гранде поменяли на сербскую - во главе со Срджаном Йовановичем.

«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», - приводит ТАСС сообщение УЕФА.

На данный момент в матче «Спартак» - «Бенфика» идет второй тайм. Российская команда проигрывает 0:1.