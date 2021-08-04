«Рубин» хочет пополнить состав защитником «Беневенто» Тальби

Спортивный директор итальянского «Беневенто» Паскуале Фоджа заявил о готовности продать защитника команды Монтассара Тальби казанскому «Рубину».

«Мы договорились с «Рубином» о переходе Тальби, у нас все хорошо. Однако пока клуб из Казани не может договориться с футболистом и его агентами. Стороны еще очень далеки от соглашения», - приводит слова Фоджа RT, ссылаясь на Eurostavka.

Отметим, что тунисец Тальби только 1 июля пополнил состав «Беневенто», до этого от три года выступал за турецкий «Ризеспор», за который принял участие в 57 встречах, забив два гола.