«Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Спартак» в Москве проиграл в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфике» со счетом 0:2.
Голами в составе лиссабонской команды отличились хавбек Рафа Силва (51-я минута встречи) и бразильский нападающий Мораес Жилберто (74).
Ответный матч пройдет 10 августа в Лиссабоне.
Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд. Первый матч.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - 0:2 (0:0)
Голы: Рафа Силва, 51, Жилберто, 74
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мозес, 68), Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 78), Умяров, Соболев, Ларссон (Крал, 77).
«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Жил Диаш, 84), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 84), Вайгль, Сеферович (Гонсалу Рамуш, 37).
Предупреждения: Соболев, 33, Вертонген, 48, Игнатов, 87.