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«Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
04 августа 21:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Бенфика"

«Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

10 августа красно-белым нужно будет отыграть два мяча.

«Спартак» в Москве проиграл в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфике» со счетом 0:2.

Голами в составе лиссабонской команды отличились хавбек Рафа Силва (51-я минута встречи) и бразильский нападающий Мораес Жилберто (74).

Ответный матч пройдет 10 августа в Лиссабоне.

Лига чемпионов

Третий квалификационный раунд. Первый матч.

«Спартак» (Москва, Россия) - «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - 0:2 (0:0)

Голы: Рафа Силва, 51, Жилберто, 74

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мозес, 68), Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 78), Умяров, Соболев, Ларссон (Крал, 77).

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Жил Диаш, 84), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 84), Вайгль, Сеферович (Гонсалу Рамуш, 37).

Предупреждения: Соболев, 33, Вертонген, 48, Игнатов, 87.

источник: «Советский спорт»
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