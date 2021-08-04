Спортивный директор «Спартака» Попов в четверг напишет заявление об уходе из клуба

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в четверг напишет заявление об уходе.

Главной причиной такого решения называется отказ президента клуба Леонида Федуна в покупке 24-летнего правого защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля, чью кандидатуру не одобрил Доменико Тедеско.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», - приводит слова Попова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Попов находится в «Спартаке» с декабря 2006 года, в должности спортивного директора клуба он работает с ноября 2020 года.