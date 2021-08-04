Леонид Федун назвал не мужским поступком уход спортивного директора «Спартака»

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 03:00 США 0 Австралия 0
Олимпийские игры (м) 03:00 Франция 0 Словения 0
Лига Европы 17:00 Кайрат 0 Алашкерт 0
Лига Европы 18:45 Яблонец 0 Селтик 0
Лига Европы 19:00 Линкольн 0 Слован Бр 0
Лига конференций 19:00 Локомотив Пл 0 Копенгаген 0
Лига конференций 19:00 Сочи 0 Партизан 0
Лига конференций 19:00 Тобол 0 Жилина 0
Лига Европы 19:00 Омония 0 Флора 0
Лига конференций 19:00 КуПС 0 Астана 0
Лига конференций 19:45 Эльфсборг 0 Вележ 0
Лига конференций 20:00 Витесс 0 Дандолк 0
Лига конференций 20:00 Лачи 0 Андерлехт 0
Лига конференций 20:00 Динамо Бт 0 Сивасспор 0
Лига конференций 20:00 Войводина 0 ЛАСК 0
Лига конференций 20:00 ЦСКА С 0 Осиек 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 ХБ Торсхавн 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Домжале 0
Лига конференций 20:00 АЕЛ 0 Карабах 0
Лига конференций 20:00 Рига 0 Хайбернианс 0
Лига конференций 20:30 Трабзонспор 0 Мольде 0
Лига конференций 21:00 Пасуш де Ферре 0 Ларн 0
Лига конференций 21:00 Приштина 0 Будё-Глимт 0
Лига Европы 21:00 Галатасарай 0 Сент-Джонстон 0
Лига Европы 21:00 Мура 0 Жальгирис 0
Лига конференций 21:00 Колос 0 Шахтёр Крг 0
Лига конференций 21:00 Шлёнск 0 Хапоэль Б-Ш 0
Лига конференций 21:30 Гент 0 Рижская футбол 0
Лига конференций 21:30 Люцерн 0 Фейеноорд 0
Лига Европы 21:30 Рапид В 0 Анортосис 0
04 августа 22:55
автор: Максим Скороходов

Леонид Федун назвал не мужским поступком уход спортивного директора «Спартака»

В четверг Дмитрий Попов напишет заявление об уходе.

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на то, что спортивный директор клуба Дмитрий Попов собирается уйти из клуба.

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс.

Тому же источнику 4 августа Попов заявил, что в четверг напишет заявление об уходе, так как на состав клуба по-прежнему влияет бывший главный тренер клуба Доменико Тедеско.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликованы первые фотографии и характеристики смартфона Honor X20В России стартовали продажи УАЗ Патриот и Пикап, работающих на биотопливе.Топ 7 самых красивых фигуристок за последние 20 летРоссии подарили золото на Олимпиаде. Судей отстранилиВинер-Усманова прокомментировала слова Навки о мужской гимнастикеНаглость зашкаливает: кто такая Тимановская на самом деле
С VAR был бы разгром. «Спартак» по всем статьям проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Красно-белые уступили 0:2 и стоят на грани вылета из турнира на стадии квалификации.
Борец-депутат Рады отметил золото «русским» гопаком, украинских синхронисток назвали россиянками. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 4 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 05.08.2021
5 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 27 комплектов медалей.
Испугались самих себя… Как сборная России по волейболу проиграла бразильянкам и вылетела с Олимпиады
В четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио женская волейбольная сборная России в борьбе уступила Бразилии (1:3) и выбыла из борьбы за титул.
Наши русалки — космос! Как Светлана Ромашина стала шестикратной чемпионкой Олимпиады
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио, а Ромашина стала единственной в мире обладательницей шести золотых медалей Олимпиад в синхронном плавании.
Последний проект Палыча? Чего ждать от назначения Семина главным тренером «Ростова»
«Ростов» объявил о назначение на место ушедшего в сборную Валерия Карпина 74-летнего тренера Юрия Семина.
Трефилова не порадовала победа над Черногорией. Как гандболистки России вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России в четвертьфинале гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио победила команду Черногории (32:26), но по игре не всегда выглядела убедительно.
Карпин может быть доволен. У Головина голевая передача в важнейшем матче Лиги чемпионов
В третьем квалификационном ранде Лиги чемпионов «Монако» выиграл в гостях у пражской «Спарты» (2:0) при активном участии Александра Головина.
Олимпиада-2020: главные события 04.08.2021
4 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 17 комплектов медалей.
Шубенков «загадочно» снялся, Малком вышел в финал, сидящая на препаратах американка Байлз вернулась за бронзой. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 3 августа на Олимпийских играх в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика