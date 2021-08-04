Леонид Федун назвал не мужским поступком уход спортивного директора «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на то, что спортивный директор клуба Дмитрий Попов собирается уйти из клуба.

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс.

Тому же источнику 4 августа Попов заявил, что в четверг напишет заявление об уходе, так как на состав клуба по-прежнему влияет бывший главный тренер клуба Доменико Тедеско.