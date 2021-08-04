Рауль Рианчо: Если Попов ушел в отставку, значит на это есть причины

Бывший тренер «Спартка» Рауль Рианчо сожалеет о возможном уходе спортивного директор Дмитрия Попова из клуба.
«Если он ушел в отставку, значит, у него есть на это свои причины. Дмитрий — человек, который любит футбол и особенно цвета «Спартака». Поэтому его отставка — это печальная новость для всех, кто любит футбол и «Спартак», - приводит слова Рианчо Sport24.ru.
Главной причиной такого решения Попова называется отказ президента клуба Леонида Федуна в покупке 24-летнего правого защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля, чью кандидатуру не одобрил Доменико Тедеско.
источник: Sport24.ru