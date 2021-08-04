Руй Витория: «Спартаку» нужна сплоченность сотрудников клуба

Наставник «Спартака» Руй Витория прокомментировал информацию о том, что спортивный директор Дмитрий Попов покинет клуб.
«Насчет спортивного директора знаю. Это случилось после личного разговора с ним. Не знаю, в чем причины. Для «Спартака» важна стабильность, коллектив, сплоченность сотрудников клуба. Когда ситуация нестабильна – сложно работать в любых сферах. Если хочешь играть на высоком уровне, важна структура», - сказал Витория корреспонденту «Советского спорта».
Главной причиной такого решения Попова называется отказ президента клуба Леонида Федуна в покупке 24-летнего правого защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля, чью кандидатуру не одобрил Доменико Тедеско.
источник: «Советский спорт»