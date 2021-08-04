Руй Витория: Быстрый мяч во втором тайме придал нам нервозности

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о матче своей команды в третьем квалификационном раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

«Первый тайм хорошо сложился у обоих команд, были моменты, подступы к воротам. В перерыве мы скорректировали игру, но пропустили быстрый мяч, который придал спокойствия «Бенфике», и нервозности нам. Но это часть жизни, часть работы и роста команды в еврокубах. Нам противостоял хороший соперник, который должно проводит селекционную политику для игры в еврокубках», - сказал Витория корреспонденту «Советского спорта».

Добавим, что после этого матча спортивный директор клуба Дмитрий Попов заявил, что в четверг напишет заявления об уходе. Главной причиной такого решения называется отказ президента клуба Леонида Федуна в покупке 24-летнего правого защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля, чью кандидатуру не одобрил Доменико Тедеско.