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05 августа 19:15
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» принял отставку Попова с должности спортивного директора

В качестве футболиста он выступал за красно-белых с 1989 по 1993 годы.

Руководство московского «Спартака» приняло заявление спортивного директора Дмитрия Попова об отставке.

«Дмитрий Попов ушел, он подписал документы об увольнении», — цитирует ТАСС пресс-атташе красно-белых Ярослава Кулемина.

Напомним, что в перерыве первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:2) Попов заявил о несогласии с мнением председателя совета директоров »Спартака» Леонида Федуна, который отказался покупать защитника Гонсало Монтиэля.

Кроме того, уже бывший спортдиректор «красно-белых» рассказал, что владелец клуба проводил консультации по поводу возможного трансфера с экс-тренером московской команды Доменико Тедеско.

источник: ТАСС
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