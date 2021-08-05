«Спартак» принял отставку Попова с должности спортивного директора

Руководство московского «Спартака» приняло заявление спортивного директора Дмитрия Попова об отставке.

«Дмитрий Попов ушел, он подписал документы об увольнении», — цитирует ТАСС пресс-атташе красно-белых Ярослава Кулемина.

Напомним, что в перерыве первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:2) Попов заявил о несогласии с мнением председателя совета директоров »Спартака» Леонида Федуна, который отказался покупать защитника Гонсало Монтиэля.

Кроме того, уже бывший спортдиректор «красно-белых» рассказал, что владелец клуба проводил консультации по поводу возможного трансфера с экс-тренером московской команды Доменико Тедеско.