Макаров подписал пятилетний контракт с «Динамо»

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров подписал соглашение с московским «Динамо».

Как сообщает RT со ссылкой на «Чемпионат», 23-летний футболист подписал контракт до лета 2026 года. Отмечается, что «Динамо» заплатит за трансфер десять миллионов евро. Прежний клуб Макарова «Нефтехимик» получит 40 процентов от этой суммы. В »Динамо» хавбек будет зарабатывать 800 тысяч евро в год.

Добавим, что в минувшем сезоне Макаров провел 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

В текущем чемпионате полузащитник сыграл одну встречу.