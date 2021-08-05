Лига конференций. Квалификация. «Ракув» - «Рубин». Стартовые составы команд

«Спартак» — это наши сливочные. Только, в отличие от «Реала», не по цвету формы, а по менталитету

Говорят, у «Спартака» самые преданные и фанатичные болельщики. А где они, почему молчат и чего ждут в ситуации, когда надо караул кричать?