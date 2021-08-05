Лига конференций. Квалификация. «Ракув» - «Рубин». Стартовые составы команд

Польский «Ракув» и казанский «Рубин» объявили составы команд на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Невулис, Арсенич, Вдовьяк, Полетанович, Папаниколау, Кун, Цебуля, Гутковскис, Иви Лопес.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Бегич, Уремович, Зотов, Шатов, Абильдгор, Евтич, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что ранее другой российский клуб «Сочи» сыграл вничью дома с сербским «Партизаном» (1:1).