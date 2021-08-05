СМИ: Фернандес отказался выступать за сборную России в сентябрьских матчах

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес отказался играть за национальную команду в ближайших матчах.

«Тренер (Валерий Карпин) позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — сообщает источник «Чемпионата».

Напомним, что Валерий Карпин возглавил сборную России в конце июля. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

1 сентября национальная команда проведет домашний матч против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022 в Катаре.