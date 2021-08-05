Грилиш стал игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем.

Как сообщает сайт «горожан», соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года. Грилишу выступал за «Астон Виллу» с 2014-го.

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Манчестер Сити». Это лучшая команда в стране, которую тренирует лучший тренер в мире. Моя мечта стала явью. Последние десять лет »горожане» выигрывают множество трофеев. Приход Гвардиолы вывел клуб на ндругой уровень. Теперь это самая яркая команда Европы», — заявил Грилиш.

В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых забил семь голов.