Игорь Ледяхов: В «Барселоне» не осталось футболистов уровня Месси

Российский тренер Игорь Ледяхов рассказал, как изменится «Барселона» после ухода своего капитана Лионеля Месси.

«Игру однозначно нужно перестраивать. Пока я не вижу людей, которые могут хотя бы приблизиться к десятому номеру. Поэтому решить проблему можно только за счет командной работы. Ставка на отдельных исполнителей больше не пройдет. В сегодняшней «Барселоне» футболистов его уровня не осталось», - приводит слова Ледяхова RT.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Месси провел 35 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал девять голевых передач.

Вместе с «Барселоной» аргентинец четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.