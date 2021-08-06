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06 августа 12:32
автор: Максим Скороходов

Источник: Салихова требовала убрать Мозеса из «Спартака»

Об этом утверждает бывший спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, хотела избавится от полузащитника Виктора Мозеса.

«Дима, правда давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прям сейчас самое время. Истерику Тедди (бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско - прим. ред.) возьму на себя. Сейчас прям это решение на ура пойдет. Типа, все что Шамиль Газизов, натворил одним махом», - приводит «МК-Спорт» сообщение, которое получил бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов, утверждающий в своем телграм-канале, что оно было прислано Салиховой.

Напомним, что Попов накануне ушел из «Спартака» заявив, что на трансферную политику клуба по-прежнему оказывает влияние Тедесеко.

источник: МК-Спорт
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