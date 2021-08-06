Источник: Салихова требовала убрать Мозеса из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, хотела избавится от полузащитника Виктора Мозеса.

«Дима, правда давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прям сейчас самое время. Истерику Тедди (бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско - прим. ред.) возьму на себя. Сейчас прям это решение на ура пойдет. Типа, все что Шамиль Газизов, натворил одним махом», - приводит «МК-Спорт» сообщение, которое получил бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов, утверждающий в своем телграм-канале, что оно было прислано Салиховой.

Напомним, что Попов накануне ушел из «Спартака» заявив, что на трансферную политику клуба по-прежнему оказывает влияние Тедесеко.