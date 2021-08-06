«Не хочу участвовать в этом всем». Газизов отреагировал на конфликт Салиховой и Попова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал конфликт Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.

- Не хочу участвовать в этом всем. Без комментариев, как говорится. Но могу сказать точно, что я уважаю «Спартак» и болельщиков команды. Свою работу я делал честно, - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в понедельник бывший спортивный директор красно-белых сообщил, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна хотела избавится от полузащитника клуба Виктора Мозеса.

Отметим, что в четверг Попов покинул «Спартак» заявив, что на трансферную политику клуба по-прежнему оказывает влияние бывший тренер команды Доминико Тедесеко.