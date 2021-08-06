Салихова предложила Попову устроить совместную пресс-конференцию

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на последние публикации бывшего спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова в телеграм-канале.

«Я не буду больше отвечать на Ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А еще лучше полиграф. Посмотрим, кто врет. И про ТД тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Напомним, что в понедельник бывший спортивный директор красно-белых сообщил, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна хотела избавится от полузащитника клуба Виктора Мозеса.

Отметим, что в четверг Попов покинул «Спартак» заявив, что на трансферную политику клуба по-прежнему оказывает влияние бывший тренер команды Доминико Тедесеко.