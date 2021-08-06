«Зарема, удаляйте канал. Всем лучше будет». Попов предложил Салиховой закрыть телеграм-канал

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, что Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, считала, что уход Доменико Тедесеко с поста главного тренера красно-белых пройдет «на ура».

Об этом Попов сообщил в своем телеграм-канале, приложив скрин переписки с Салиховой в WhatsApp, и подписав: «Страдания по Доменико. Как Зарема Равильевна хотела его продлить».

Кроме того, функционер предложил Салиховой закрыть ее телеграм-канал: «Зарема, удаляйте канал. Всем лучше будет».

Напомним, что в понедельник бывший спортивный директор красно-белых сообщил, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна хотела избавится от полузащитника клуба Виктора Мозеса.