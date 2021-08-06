«Приходите трезвым»: Салихова ответила на критику экс-спортдира «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, обозначила свои условия переговоров с бывшим спортивным директором красно-белых Дмитрием Поповым.

«Дмитрий Львович, в сентябре при журналистах о каждой ситуации поговорим. Я не хочу выкладывать то, что он писал об игроках и о тренере. Я вам обоим кивала и поддакивала, выясняя, кто «за» тренера в клубе, а кто действует в стиле Шамиля Газизова. Оборотней и вампиров вычисляла. Обязательное условие: приходить трезвым», - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Напомним, что первым перепалку начал Попов, выложив свои переговоры с Салиховой. Сам функционер уволился из клуба накануне, заявив, что бывший главный тренер Доменеко Тедеско продолжает влиять на трансферную политику.