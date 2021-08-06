Андрей Червиченко: Из-за скандала со спортдиром «Спартак» не окажется даже в середине таблицы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, как на клуб повлияет расставание со спортивным директором Дмитрием Поповым.

«Осталось только выложить, кто кого, как и где из действующих и бывших игроков называет. Я думаю, если это дальше продолжится, команда не то что на верху таблицы может не оказаться, но и даже в середине. Даже соперникам не надо напрягаться. «Спартак» сам себя добивает изнутри. Лучшее решение — всем заткнуться» , - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после ухода из «Спартака» Попов вступил в перепалку с супругой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой, обсуждая игроков и бывшего главного тренера Доменико Тедеско.