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06 августа 15:03
автор: Максим Скороходов

Андрей Червиченко: Из-за скандала со спортдиром «Спартак» не окажется даже в середине таблицы

Дмитрий Попов накануне официально покинул «Спартак», написав заявление об уходе.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, как на клуб повлияет расставание со спортивным директором Дмитрием Поповым.

«Осталось только выложить, кто кого, как и где из действующих и бывших игроков называет. Я думаю, если это дальше продолжится, команда не то что на верху таблицы может не оказаться, но и даже в середине. Даже соперникам не надо напрягаться. «Спартак» сам себя добивает изнутри. Лучшее решение — всем заткнуться» , - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после ухода из «Спартака» Попов вступил в перепалку с супругой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой, обсуждая игроков и бывшего главного тренера Доменико Тедеско.

источник: «Спорт-Экспресс»
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