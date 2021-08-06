«ПСЖ» предложил Месси трехлетний контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год

Руководство «ПСЖ» продолжает попытки убедить аргентинского нападающего Лионеля Месси подписать контракт с клубом.

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, парижане предложили бывшему капитану «Барселоны» контракт сроком до 2024 года и зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.

Как отмечается, в подписании соглашения Месси пытаются убедить игроки «ПСЖ» Неймар и Анхель Ди Мария.

Напомним, в четверг, 5 августа, руководство «Барселоны» объявило, что не сможет подписать новый контракт с Месси из-за финансовых ограничений в Ла Лиге.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Месси провел 35 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал девять голевых передач.