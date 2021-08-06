Андрей Червиченко: Кто-то объяснит Федуну, что футбольное поле не квадратное, а прямоугольное?

- Про поражение от «Бенфики» уже забыли. Дмитрий Попов в тот же вечер написал заявление об уходе, обвинив во всем спутницу Леонида Федуна Зарему Салихову. Брат Федуна сказал, что Попов это сделал, будучи нетрезвым.

- Там много странного. Глядя на лицо Попова можно предположить, что он не чужд алкоголя. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Видимо, эти мысли не давали ему покоя. И Попов объявил об уходе, даже не дождавшись поражения от «Бенфики», счет в это время был 0:0.

Все там странно, все высказывания действующих лиц. Федун заявил после поражения, что ничего страшного - мяч круглый, поле квадратное. Объясните ему кто-нибудь, что футбольное поле прямоугольное, а не квадратное. За 20 лет руководства «Спартаком» уже можно было бы это усвоить.