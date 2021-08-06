«Андерлехт» не продаст Мурильо в «Спартак»

Футбольный агент Эдгардо Карлос Кар, представляющий интересы защитника «Андерлехта» Майкла Мурильо, заявил, что его клиент останется не перейдет в московский «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что футболист входит в сферу интересов красно-белых.

«Андерлехт» не намерен продавать Майкла в это трансферное окно», - приводит слова Карлоса Кара Sport24.

Добавим, что Мурильо в перешел в «Андерлехт» их «Нью-Йорк Ред Булл» в няваре 2020 года. С тех пор он провел за команду 50 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Действующее соглашение Майкла рассчитано до лета 2025-го. Рыночная стоимость защитника оценивается в четыре миллиона евро.