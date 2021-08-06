Коваленко перейдет из «Аталанты» в «Специю»

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Специи». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист перейдет в новый клуб на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, что Коваленко перешел в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» в феврале 2021 года за 600 тысяч евро. С тех пор он провел за команду лишь один матч и результативными действиями не отметился.

Действующее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2025-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.

За сборную Украины 25-летний Коваленко дебютировал в марте 2016 года. Всего он сыграл за национальную команду 31 встречу.