Официально: Макаров перешел из «Рубина» в московское «Динамо».

Пресс-служба московского «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником казанского «Рубина».

23-летний футболист заключил с бело-голубыми соглашение сроком на пять лет.

Добавим, что Макаров родился в Тольятти. Занимался футболом в Академии имени Коноплева, затем выступал за «Якутск», «Саранск», молодежную команду «Оренбурга» и «Оренбург-2». Затем играл за «Нефтехимик» В январе 2020 года Денис перешел в «Рубин», за который за полтора сезона забил 11 мячей.

В прошлом сезоне был признан лучшим правым полузащитником чемпионата России, дебютировал за молодежную сборную страны, а в июне был включен в окончательную заявку основной национальной команды на Евро-2020.