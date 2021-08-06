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06 августа 17:49

Макаров - о переходе в «Динамо»: У нас с Шварцем одинаковые взгляды на футбол

Полузащитник подписал пятилетнее соглашение.

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями после перехода из казанского «Рубина».

«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперед и расти. Надеюсь и верю, что всё получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо». Мы созванивались с Сандро Шварцем, пообщались. Оба были рады познакомиться. Главный вывод, который я сделал, - у нас одинаковые футбольные взгляды. Ожидаю скорой личной встречи с главным тренером, после чего поговорим обо всем на месте», - приводит слова Дениса официальный сайт бело-голубых.

Добавим, что Макаров родился в Тольятти. Занимался футболом в Академии имени Коноплева, затем выступал за «Якутск», «Саранск», молодежную команду «Оренбурга» и «Оренбург-2». Затем играл за «Нефтехимик» В январе 2020 года Денис перешел в «Рубин», за который за полтора сезона забил 11 мячей.

В прошлом сезоне был признан лучшим правым полузащитником чемпионата России, дебютировал за молодежную сборную страны, а в июне был включен в окончательную заявку основной национальной команды на Евро-2020.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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