Дмитрий Булыкин: Месси окажется в том клубе, который сможет обойти финансовый фейр-плей

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что у аргентинца Лионеля Мессине так много вариантов для продолжении карьеры.

- Вряд ли он уедет играть в Америку. Италия, где выступает Криштиану Роналду, ему тоже не подходит. Думаю, это будет ПСЖ или «Манчестер Сити», но окажется Месси в том клубе, который сможет обойти финансовый фейр-плей, - приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, в четверг, 5 августа, руководство «Барселоны» объявило, что не сможет подписать новый контракт с Месси из-за финансовых ограничений в Ла Лиге. В минувшем сезоне чемпионата Испании Месси провел 35 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал девять голевых передач.

В пятницу журналист Николо Скира сообщил, что «парижане» предложили бывшему капитану «Барселоны» контракт сроком до 2024 года и зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.