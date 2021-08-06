Уткин предложил свой телеграм-канал для дискуссии Салиховой с Поповым

Журналист Василий Уткин предложил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, и бывшему спортивному директору красно-белых Дмитрию Попову свой телеграм-канал для дискуссии.

«Салихова и Попов - предлагаю вам свой канал для дискуссии и себя в качестве модератора. Прямой эфир. Все, что можно будет считать доходом, перечислим на благотворительность. Например, фонду «Выход», который помогает аутистам. Моя площадка - самая независимая. Давайте сделаем это здесь, если вы хотите. Я от себя перечислю фонду Выход 400 тысяч рублей, если такой эфир состоится», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что в понедельник бывший спортивный директор красно-белых сообщил, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна хотела избавится от полузащитника клуба Виктора Мозеса.

В ответ на это Салихова предложила функционеру провести в сентябре совместную пресс-конференцию.

Отметим, что в четверг Попов покинул «Спартак» заявив, что на трансферную политику клуба по-прежнему оказывает влияние бывший тренер команды Доминико Тедесеко.