Агент Лахтер: Такие деньги как в «Зените» Азмуну нигде не будут платить

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

- Многие крепкие европейские клубы хотели бы видеть Азмуна у себя, но не за те деньги, за которые его пытаются продать. Плюс у него серьезная зарплата с учетом налогового бремени в Европе. Думаю, что такие деньги как в «Зените» ему нигде не будут платить. Готов ли он падать в зарплате - большой вопрос – приводит слова Лахтера Legalbet.

Ранее сообщалось, что 26-летним иранцем заинтересован итальянский «Интер». Кроме того, к нападающему «Зенита» проявлял интерес немецкий «Байер».

Напомним, что Азмун играет в «Зените» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провел за клуб три матча, в которых забил три мяча.