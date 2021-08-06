«Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Уфы» и вышел на первое место в РПЛ

В третьем туре чемпионата России московский «Локомотив» не смог обыграть «Уфу» - 1:1.

В добавленное к первому тайму время Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Фол россиянина привел к назнчению одиннадцатиметрового удара, который реализовал Олег Иванов (45+3).

Железнодорожники смогли отыграть благодаря усилиям на 73-й минуте Виталия Лисаковича.

Таким образом, «Локомотив» поднялся на первое место в таблице РПЛ, а «Уфа» расположилась на 12-й строчке.

В следующем туре московский клуб встретится с «Зенитом» (15 августа), а уфимцы отправятся на выезд к «Нижниму Новгороду».