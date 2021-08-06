Российский рефери Карасев назначен главным судьей на матч за Суперкубок УЕФА «Челси» - «Вильярреал»

Российский рефери Сергей Карасев стал главным арбитром матча между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом» за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия).

Его ассистентами будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвертым рефери станет Алексей Кульбаков из Белоруссии.

За VAR будет отвечать Марко Фритц (Германия), ассистентами которого станут Павел Гиль (Польша) и Массимилиано Иррати (Италия). Резервным ассистентом арбитра назначен итальянец Филиппо Мели.

Напомним, что Карасев в качестве главного арбитра отработал на трех матчах группового этапа чемпионата Европы-2020: Австрия – Македония, Италия –Швейцария и Германия – Венгрия, а также на встрече 1/8 финала между командами Чехии и Голландии.

Также Сергей был резервным арбитром четвертьфинальной игры Чехия – Дания и полуфинала Италия – Испания.