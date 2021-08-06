«Зенит» договорился о пятилетнем контракте с Клаудиньо

Петербургский «Зенит» близок к подписанию полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, петербургский клуб уже согласовал пятилетний контракт с бразильским хавбеком. Сумма трансфера составит 15 млн евро.
Отметим, что в нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 21 матч за «Ред Булл Брагантино», забил три гола и отдал шесть результативных передач. Текущее соглашение футболиста с бразильским клубом истекает в декабре 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 11 миллионов евро.