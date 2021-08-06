Олег Яровинский прокомментировал, почему «Рубин» не подписал Крыховяка

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал «СЭ», почему казанский клуб не подписал уехавшего из «Локомотива» в «Краснодар» полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Ранее, 2 августа, «Краснодар» объявил о переходе 31-летнего польского футболиста из московского клуба. Контракт с Крыховяком был подписан до конца июня 2024 года.

Почему «Рубину» не удалось договориться с Крыховяком? Я считаю, что Гжегож потрясающий игрок. Сверхсильный футболист, но его зарплата (абсолютно заслуженная) не вписывается в нашу стратегию.

Я считаю, что он стоит своих денег, потому что Крыховяк - отличный игрок. Для меня это показатель в чемпионате России, и я не разделяю мнения, что он сдал. Гжегож по-прежнему очень сильный футболист. Но мы не готовы конкурировать в этой финансовой сфере. Может, даже к счастью, - сказал Яровинский».

Крыховяк играет в России с 2018 года. До этого футболист выступал за ряд французских клубов, испанскую «Севилью» и английский «Вест Бромвич Альбион».