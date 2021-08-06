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06 августа 20:06
автор: Александр Бойченко

Кейн заявил, что вернется к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Нападающий лондонского клуба пропустил несколько тренировок своей команды.

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн опубликовал заявление в социальных сетях. Спортсмен отреагировал на информацию, согласно которой он бойкотирует тренировки лондонцев с целью добиться перехода в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что англичанин вовремя не прибыл на место расположения клуба.

«Прошло почти 10 лет с тех пор, как я дебютировал за «Тоттенхэм». В течение года вы, фанаты, поддерживали меня и проявляли свою любовь. Поэтому мне больно читать некоторые комментарии относительно моего профессионализма.

Пока я не буду вдаваться в подробности ситуации. Я бы никогда не отказался от участия в тренировках. Я вернусь в клуб завтра, как и планировал», - написал Кейн.

Харри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года, за это время он провел более 240 матчей и забил 166 голов в чемпионате.

источник: Instagram
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