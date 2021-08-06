Шамиль Газизов: Трансферы могут быть, но зарплаты у нас явно неинтересные для многих футболистов

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о трансферной кампании клуба в летнее заявочное окно, а также поделился мнением о новичке команды Эгасе Касинтуре.

«Что касается трансферов, то все может быть. Зарплаты у нас явно не интересные для многих футболистов, но все может быть.

Касинтура набирает. Он - один из игроков, которые нравятся зрителям. Думаю, что он и дальше будет всех удивлять. Это необычный игрок с очень хорошими качествами», - приводит слова функционера Sport24.

Отметим, что в это трансферное окно уфимский клуб пополнили восемь футболистов, игроки перешли в аренду или на правах свободного агента.

Напомним, в третьем туре чемпионата России «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1). Подопечные Алексея Стукалова расположились на 12-й строчке.