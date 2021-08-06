Николич - об игре «Уфа - «Локомотив»: Хочу поздравить команду, что снова бились в сложных условиях

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после ничьей с «Уфой» в третьем туре чемпионата России.

Напомним, что в добавленное к первому тайму время (45+3) Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Фол россиянина привел к назначению одиннадцатиметрового удара, который реализовал Олег Иванов.

«Хочу поздравить команду, что снова бились в сложных условиях сегодня. Мы заработали одно очко. Могли и три взять, могли и пропустить, могло быть и ноль очков. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч, несмотря на долгое путешествие из Москвы сюда. У нас теперь семь очков после трех туров», - приводит слова официальный сайт железнодорожников.

Таким образом, «Локомотив» поднялся на первое место в таблице РПЛ, а «Уфа» расположилась на 12-й строчке.

В следующем туре московский клуб встретится с «Зенитом» (15 августа), а уфимцы отправятся на выезд к «Нижниму Новгороду».