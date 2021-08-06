Геннадий Орлов: Зобнин не умеет работать с мячом, он стал абсолютно бесполезным

Комментатор Геннадий Орлов оценил домашнее поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а также поделился мнением о полузащитнике красно-белых Романе Зобнине.

«Спартак» выглядел достойно в матче против «Бенфики». Но мог проиграть и 0:5. «Спартаку» надо сделать оборону, потому что мы видим — все-таки команда бежит, ребята стараются. Правда, абсолютно бесполезным стал Зобнин. Он с мячом не умеет работать»,- приводит слова Орлова «Эхо Москвы».

Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.

Напомним, что Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» в июле 2016 года за три миллиона евро. С тех пор он провел за команду 150 матчей, забил семь мячей и отдал 14 результативных передач. В составе красно-белых полузащитник стал чемпионом России.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость Романа оценивается в 13 млн евро.