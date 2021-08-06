Агуэро отреагировал на то, что «Барселона» не станет продлевать контракт с Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро был крайне недоволен тем, что его соотечественник Лионель Месси не продлил контракт с каталонским клубом, сообщает TNTSportsAR. По словам источника, Агуэро очень зол на руководство Барселоны в связи с инцидентом.

Накануне, 7 августа, «Барселона» официально объявила о завершении выступления аргентинского нападающего, который всю свою карьеру играл за каталонскую команду.

Месси играл за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлеваться. В прошлом сезоне нападающий сыграл в «Испанском примере» 35 матчей, забил 30 голов (три с пенальти) и отдал девять результативных передач.