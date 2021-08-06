Пабло: «Локомотив» имеет дух команды-чемпиона

Защитник «Локомотива» Пабло Насименто Кастро высказался после матча 3-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Это была очень сложная игра против команды, которая действительно играет в футбол и хорошо защищается. Вторую половину мы сыграли на одного игрока меньше, у нас были проблемы. Они вышли довольными игрой. Наша команда проявила силу характера, решимость, и это дух команды, которая потенциально может стать чемпионом», - процитировал Пабло «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 августа, «Уфа» встречалась с «Локомотивом». Матч 3-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2021/2022 прошел на Центральном стадионе города Уфы и завершился вничью 1:1.

В двух предыдущих турах «Уфа» уступила ЦСКА (0: 1) и «Динамо» (2: 3). «Локомотив» обыграл «Арсенал» (3: 1) и ЦСКА (2: 1). Таким образом, по итогам трех туров у уфимской команды 1 очко, а у железнодорожников 7.