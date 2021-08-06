Муса Евлоев: Не ожидал, что у меня столько болельщиков. Ради этого стоит выиграть золото Олимпиады

Олимпийский чемпион Муса Евлоев после Олимпиады в Токио рассказал о своей победе в борьбе в греко-римском стиле в в весовой категории до 97 кг.

Россиянин в финале победил Артура Алексаняна из Армении.

«Я вот только прилетел, и меня встречают столько людей, очень приятно. Я вообще не ожидал, что у меня столько болельщиков. Ради этого стоит выиграть олимпийское золото!», - приводит слова спортсмена Sport24.

Добавим, что Евлоев - двукратный чемпион мира, чемпион и призер первенства России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций.

В медальном зачете Олимпиады в Токио Россия занимает пятое место, имея на в своем активе 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых.