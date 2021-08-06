«Реал» может воспользоваться возможностью купить Мбаппе из-за переговоров «ПСЖ» с Месси

5 августа «Барселона» объявила, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с клубом. По последним данным, аргентинец близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», считает «Marca».

С тех пор, как аргентинец начал переговоры с «ПСЖ», сообщается о возможных возникших проблемах. Сначала сообщалось, что Килиан Мбаппе намеревался покинуть Париж, если клуб в конце концов придет к соглашению с Месси. Спустя некоторое время добавилась новость, что подобный расклад может использовать «Реал Мадрид», который уже предпринял несколько попыток переманить француза.

Однако руководство «ПСЖ» собирается найти компромисс с нападающим сборной Франции.