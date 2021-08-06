Хави отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес попрощался с Лионелем Месси.

«Как «куле», твой коллега и друг, я могу только выразить тебе свою благодарность за все, что ты сделал для нас за все эти годы.

Что бы ты ни делал и где бы ты ни находился, я желаю тебе всего наилучшего», - написал испанец в своем Instagram.

За карьеру в «Барселоне» Месси сыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча и отдал 305 голевых передачи. Он провел за клуб 17 сезонов: больше не удавалось ни одному игроку в истории команды.