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Франция - Лига 1 2-й тайм, 90+2' Монако 1 Нант 1
06 августа 23:13

Источник: «Крылья Советов» близки к приобретению Бэйла

Трансфер обойдется российскому клубу в 200 тысяч евро.

Защитник «Эммена» Гленн Бейл близок к переходу в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает Voetballprimeur.

По информации источника, клубы практически согласовали сделку. Трансфер 26-летнего футболиста обойдется самарцам в 200 тысяч евро.

Добавим, что в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Бейл провел 30 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. «Эммен» занял 16-е место в чемпионате Нидерландов и в стыковых матчах не смог сохранить прописку в элитном дивизионе страны.

В свою очередь, «Крылья» наоборот поднялись в РПЛ, заняв в ФНД первое место по итогам сезона2020/21.

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