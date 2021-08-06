Источник: «Крылья Советов» близки к приобретению Бэйла

Защитник «Эммена» Гленн Бейл близок к переходу в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает Voetballprimeur.

По информации источника, клубы практически согласовали сделку. Трансфер 26-летнего футболиста обойдется самарцам в 200 тысяч евро.

Добавим, что в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Бейл провел 30 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. «Эммен» занял 16-е место в чемпионате Нидерландов и в стыковых матчах не смог сохранить прописку в элитном дивизионе страны.

В свою очередь, «Крылья» наоборот поднялись в РПЛ, заняв в ФНД первое место по итогам сезона2020/21.