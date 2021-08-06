Кашшаи прокомментировал назначение Карасева на Суперкубок Европы

Глава судейского управления Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал назначение российского судьи Сергея Карасева на матч за Суперкубок Европы. Карасев будет главным арбитром матча.

«Сегодня прекрасный день для российского судейства. Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина обслуживали финал Олимпиады в Токио, а УЕФА назначил на матч за Суперкубок Сергея Карасева, Игоря Демешко и Максима Гаврилина! Мы гордимся нашими арбитрами, которые доказали, что российские судьи имеют потенциал работать в топовых матчах», - цитирует Кашшаи пресс-служба РФС.

Матч за Суперкубок Европы пройдет на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. «Челси» в четвертый раз сыграет в этом турнире (1998, 2012, 2013, 2019), при этом в 1998 году была одержана победа. «Вильярреал» примет участие впервые.