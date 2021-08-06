Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» - «Нижний Новогород»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«В этом матче преимущество московского клуба очевидно по всем линиям и класс «народной команды» не идет ни в какое сравнение с новичком РПЛ. Я считаю, что самоотверженная игра нижегородцев не спасет их от поражения, при этом потерю очков хозяевами никто не поймет. Ожидаю уверенную победу «Спартака» в 1-2 мяча», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Спартак» - «Нижний Новгород» состоится завтра, 7 августа, в Москве на «Открытие Банк арене». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После двух туром в чемпионате России «Спартак» занимает 11-е место, а «Нижний Новгород» расположился на пятой позиции.