Гризманн - Месси: Ты изменил этот клуб и город

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн написал обращение к Лионелю Месси, который покидает каталонский клуб.

«Единственное, что я могу сказать тебе: «Спасибо!»

Спасибо за все, что ты сделал для «Барселоны». Для города и для клуба...ты изменил все. Я уверен, что это не окончательное прощание. И что твои пути с «Барселоной» снова пересекутся», — написал француз в Instagram.

За карьеру в «Барселоне» Месси

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)

сыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча и отдал 305 голевых передачи. Он провел за клуб 17 сезонов: больше не удавалось ни одному игроку в истории команды.