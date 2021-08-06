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06 августа 23:45
автор: Александр Бойченко

Гризманн - Месси: Ты изменил этот клуб и город

Антуан Гризманн отреагировал на уход Месси из «Барселоны».

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн написал обращение к Лионелю Месси, который покидает каталонский клуб.

«Единственное, что я могу сказать тебе: «Спасибо!»

Спасибо за все, что ты сделал для «Барселоны». Для города и для клуба...ты изменил все. Я уверен, что это не окончательное прощание. И что твои пути с «Барселоной» снова пересекутся», — написал француз в Instagram.

За карьеру в «Барселоне» Месси

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сыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча и отдал 305 голевых передачи. Он провел за клуб 17 сезонов: больше не удавалось ни одному игроку в истории команды.

источник: Instagram
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