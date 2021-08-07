Главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что покидает свою должность, а также рассказал, что пост главного тренера национальной команды Украины займет Сергей Ребров.

«Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», - приводит слова Маркевича Metaratings.com.ua.

Напомним, что 1 августа в связи с окончанием контракта покинул пост главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко.

Отметим, с 2010 по 2011 год Сергей Ребров входил в тренерский штаб сборной Украины. С 2021-го специалист возглавляет «Аль-Айн».