Два гола Азмуна принесли «Зениту» домашнюю победу над «Краснодаром»

«Зенит» в домашнем матче третьего тура чемпионата России победил «Краснодар» со счетом 3:2.

В составе клуба из Санкт-Петербурга дубль формил иранский нападающий Сердар Азмун (9-я и 35-я минуты). Еще один гол забил Александр Ерохин (44). У краснодарцев отличились Джон Кордоба (24) и Урош Спаич (76).

Таким образом, после трех матчей «Зенит» набрал девять очков и возглавил таблицу РПЛ. Команда Виктора Гончаренко имеет в активе три очка и располагается на 11-й строчке.

15 августа «Краснодар» примет тульский «Арсенал», а «Зенит» в этот же день сразится с «Локомотивом».

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