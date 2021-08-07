Официально: «Зенит» договорился о переходе бразильца Клаудиньо

Бразильский форвард «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо станет игроком «Зенита».
«Достигнута договоренность с «Ред Булл Брагантино» и агентством игрока о трансфере в «Зенит» Клаудио Луиса Родригеса. В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом», — сообщает пресс-служба российского клуба.
Добавим, что в текущем сезоне Клаудиньо сыграл 21 встречу за «Ред Булл Брагантино», в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.
Соглашение футболиста с бразильским клубом истекало в декабре 2024 года. Стоимость хавбека составляет 11 миллионов евро.
источник: ФК «Зенит»