Официально: «Зенит» договорился о переходе бразильца Клаудиньо

Бразильский форвард «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо станет игроком «Зенита».

«Достигнута договоренность с «Ред Булл Брагантино» и агентством игрока о трансфере в «Зенит» Клаудио Луиса Родригеса. В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом», — сообщает пресс-служба российского клуба.

Добавим, что в текущем сезоне Клаудиньо сыграл 21 встречу за «Ред Булл Брагантино», в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Соглашение футболиста с бразильским клубом истекало в декабре 2024 года. Стоимость хавбека составляет 11 миллионов евро.